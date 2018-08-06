國際財經

美國最大肉食加工商泰森(Tyson)公布，截至6月30日止季度淨利潤為5.41億美元，折合每股1.47美元；去年同期盈利為4.47億美元，折合每股1.21美元。

集團指出，撇除若干項目後，每股經調整盈利為1.5美元，收入升2%至100.5億美元；湯森路透預期平均值分別是1.4美元與102.8億美元。

泰森財務總監Stewart Glendinning警告，中美兩國貿易爭端可能威脅到鷄肉與豬肉加工業務，因為市場價格可能受壓。上周，泰森已公布，因應貿易爭端的不確定性，向下修訂全年盈利預測。