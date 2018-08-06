國際財經

美國第二季企業財報整體表現強勁，持續利好華爾街股市，美股三大指數周一下午初段維持上揚，但美國與中國貿易戰持續升溫，就局限大市升勢。

截至本港時間凌晨約零時51分，道指報25526點，漲63點或0.25%；指數早段低開後最多曾跌81點，其後逐步向上爬高，稍早時最多升77點。迪士尼股價報升2.10%，暫時是表現最佳道指成分股；對貿易爭端敏感的重型機械股Caterpillar反彈1.22%。紐約油價漲逾1%，油股雪佛龍升0.58%。

標普500指數報2851點，升11點或0.39%；納指報7847點，升35點或0.45%，Facebook股價急飆3.5%，公司否認早前有媒體報道稱，Facebook要求大型銀行提供客戶的金融數據，包括信用卡交易和戶口結餘等資料，以便開發更多商業應用。

國際貿易緊張關係引起的憂慮情緒，仍繼續影響美股表現，內地黨媒《環球時報》昨日發表社評稱，中美貿易戰很難說將持續多長時間，但中方有必要做持久戰的準備，而持久戰是對付華府試圖用閃電戰贏得勝利的良藥。

另外，美國白宮周一披露制裁伊朗的細節，將由7日起恢復對伊朗制裁，首階段涉及購買美國銀行票據、黃金、貴金屬、鋼鐵、煤炭及汽車等制裁，至於針對伊朗的能源和石油等制裁措施，將會在11月5日恢復。

美國周五公布的消費者通脹數據將備受各界關注，美國核心消費者物價指數(CPI)按年增幅持續上升，6月核心CPI按年上升2.3%，7月升幅料持穩。不過，市場預期，7月CPI按月升幅料為0.2%，6月為上升0.1%。美國聖路易斯聯儲行長布拉德稍早指出，投資者不應等待不可避免的衰退，並表示美國經濟前景依然堅實。同時，應抱有樂觀的態度，作最壞的打算。對於市場有人認為，僅因為美國經濟擴張了一段時間就不可避免地陷入衰退，他認為這種想法不對。

個股方面，蘋果公司上周公布業績後股價破頂，市值亦突破1萬億美元，今日表現一度略見回吐，目前仍回升0.32%；上周公布亮麗財報的特斯拉(Tesla)，上周累計上漲17%，今日一度延續升勢，曾升1.95%，目前則反覆靠穩。

多隻股份在業績後股價造好。SeaWorld娛樂公司業務收入勝預期，股價急飆約18%。Tyson食品盈利較預期好，但銷售遜估計，股價仍彈升逾3%。

歐股普遍受壓，反映泛歐股市表現的Stoxx 600指數收報388.66點，下跌0.13%，資源板塊滑落1.4%；英國富時100指數收報7663點，漲0.06%或4點，滙控上半年經調整除稅前利潤按年跌1.82%，股價下跌1.01%；德國DAX指數收報12598點，跌0.14%或17點；法國CAC 40指數收報5477點，回吐0.03%或1點。