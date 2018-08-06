國際財經

上周美國聯儲局結束一連兩日的議息會議後一如市場預期維持利率不變，但會後聲明指出自6月加息以來，美國經濟表現強勁，就業市場繼續增強，通脹仍接近聯儲局設定的2%的目標，預計年底前還會再加息兩次。在聯儲局公布8月議息決定之後，聯邦基金利率期貨顯示美國9月加息概率升至逾90%。

受聯儲局鷹派聲明所拖累，倫敦金跌穿7月19日低位1211.3美元並持續下行，隨著美滙指數於周五(8月3日)下午觸及兩周高位95.36，金價亦同時跌至1204.4美元，創下2017年3月以來的1年半新低。

正當投資者預期金價將迭創新低之際，上周五(8月3日)晚間公布的美國7月非農就業職位僅增加15.7萬個，低於市場預期的19.3萬個，亦遜於6月份的24.8萬個，令金價當天「鹹魚翻生」並快速反彈15美元至日內高點1219.9美元。但當市場冷靜下來之後，投資者留意到美國1至7月平均月度就業職位增長仍然高於去年的20.3萬個，美國7月U6失業率(最廣義的失業率，勞動力人口包括沒有積極求職行為的人)降至2001年以來最低的7.5%，這意味著美國勞工市場仍維持穩健，故倫敦金最總未能成功收復1220美元，反而受制於下降通道頂部阻力而再度回落至1214美元附近水平，全周下跌0.8%，連續第四周錄得下跌。

考慮到美國聯儲局鷹派立場鮮明，加上黃金實貨需求低迷(全球最大的黃金ETF SPDR Gold Trust的持倉量已跌至近一年低位794.90公噸)，倫敦金仍受下行通道頂部阻力制約，跌勢或未完結，若跌穿短期支持1204-1205美元，後市或會進一步下探1200美元心理關口甚至1190美元附近水平，但需要注意的是倫敦金周線圖的相對強弱指標(RSI)已進入超賣區，看淡黃金的投資者需謹防金價超跌反彈所帶來的風險。

策略方面，我們根據7月31日的策略於1216美元建立的倫敦金沽盤(下望1205美元，升穿1221美元止損)已於1221美元平倉，虧損5美元。短期內若倫敦金回落至1204至1205美元，我們將買入倫敦金，上望1215美元，跌穿1200美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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