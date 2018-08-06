國際財經

美國上周公布的數據顯示，當地勞工市場仍維持健康，足以支持經濟持續擴張，惟中美兩國未見就貿易爭端作出讓步的跡象，市場觀望美國對伊朗重啟經濟制裁，抑制大市升勢，歐洲股市早段偏軟。

截至本港時間下午3時52分，英國富時100指數報7650點，跌8點或0.11%；法國CAC 40指數報5470點，跌8點或0.16%；意大利富時MIB指數報21516點，跌70點或0.33%。

德國經濟部公布的6月工業訂單按月下跌4%，跌幅超過預期，錄得近一年半最大月度跌幅。德國DAX指數現報12571點，跌44點或0.35%。

道指期貨暫報25418點，升8點。

企業財報方面，滙豐控股(00005)宣布，截至今年6月底止上半年列賬基準除稅前利潤107.12億美元，按年增4.58%，反映重大項目之有利變動淨額，以及貨幣換算的有利影響。

另外，中美貿易爭執升溫將繼續成為市場焦點。中國上周五宣布，正預備對美國採取報復措施，向價值600億美元的美國進口貨徵收關稅，以回應美國提出對2000億美元中國進口貨徵收關稅的行動。《人民日報》海外版今日發文指，美國夢想着用「不靠譜」的手段耍弄世界，一味地「退群」、拆台，揮舞大棒、敲詐勒索，出爾反爾、罔顧國家信譽，煽動民族主義，注定不能讓美國再次偉大。

沙地阿拉伯有傳上月減產、美國鑽油井數量下滑，加上伊朗即將再遭制裁，推動油價上升。紐約原油期貨現時每桶報68.73美元，升0.24美元或0.35%；倫敦布蘭特期油報73.41美元，升0.2美元或0.27%。