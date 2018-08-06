國際財經

對於有傳咖啡店巨頭星巴克(Starbucks)未來可能接受比特幣付款，星巴克表示，旗下門店不接受數字貨幣付款。

紐約證券交易所母公司洲際交易所(ICE)上周宣布，將與星巴克、微軟等公司合作，推出比特幣交易平台，名為Bakkt。目標是為比特幣等數字資產創造一個「無縫連接的全球網絡」。外媒推測，星巴克很快就能接受比特幣支付。

不過，星巴克其後澄清不接受數字資產，稱顧客將無法使用比特幣購買星冰樂。發言人補充道，恰好相反，交易所將把比特幣等數字資產轉換成美元，以便在星巴克使用。