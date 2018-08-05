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今日 06:23 國際財經

美股本周焦點:中美貿易爭議觸目

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美國聯儲局上周維持息率不變後，股市表現平穩。展望本周，分析界指出，貿易議題將繼續成為美股本周焦點。另外，40間標普500指數成分股公布業績，同樣是市場焦點。數據方面，美國消費物價指數可能讓投資者對通脹走勢更明確的了解。

首先，投資者焦點仍是集中於中國與美國之間的貿易爭端。上周五，中國指出，正預備好對美國採取報復措施，向價值600億美元的美國進口貨徵收關稅，以回應美國提出對2000億美元中國進口貨徵收關稅的行動。暫時看來，中美兩國均沒有讓步的打算，美國總統特朗普與中國國務委員兼外交部長王毅，在剛過去的周末依然發表措詞嚴厲的言論。

另外，美國藍籌業績公布開始進入尾段，本周將有40間標普500指數成分股公布財報，周一公布的有泰森食品、萬豪酒店等；周二有迪士尼、Snap、Office Depot；周三有CVS Health、新浪、紐約時報、網易；周四有Viacom、新聞集團、Dropbox等；周五有應用材料。

數據方面，美國將於周五公布7月消費物價指數，市場預期為按月升0.2%。另外美國在周四公布生產物價指數。中國在周三公布7月貿易數據，市場預期將錄得391億美元順差，低於前一月的416億美元。同時，中國周二公布外滙儲備，周四則公布消費物價指數。

此外，英國將於周五公布第二季本地生產總值數據，市場預期升0.4%。

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