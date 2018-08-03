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美國上月非農新增職位15.7萬個遜預期

美國勞工部公布，美國7月非農業新增職位15.7萬個，低於市場預期增加19萬個；失業率為3.9%，符合預期。

消費板塊呈強 道指高收136點

美國非農新增職位足以支持經濟持續擴張，蓋過中美關稅戰愈來愈火的憂慮，加上食品股卡夫亨氏業績強勁，股價高收8.5%，推高消費品股，美股道指最多曾上揚141點，收市仍漲136點或0.54%，標指攀升0.46%，納指高收0.12%。蘋果漲0.29%，收報207.99美元，曾創新高見208.74美元。

中國公布600億美元加徵關稅清單

國務院關稅稅則委員會決定，對原產於美國的5207個稅目進口商品加徵5%至25%的關稅，涉及自美進口貿易額約600億美元，實施日期將另行公布。

人行調升遠期售滙準備金率至20%

人民銀行網站公布，自下周一(6日)起，將遠期售滙業務的外滙風險準備金率從0調整為20%，以防範宏觀金融風險等；消息刺激離岸人民幣滙價一度急升546點子。

外圍焦點簡訊

￭ 美國7月ISM非製造業指數為55.7，低於預期。

￭ 美國7月Markit服務業採購經理指數(PMI)終值為56，初值為56.2。

￭ 美國6月貿易逆差463.5億美元，市場預測逆差為465億美元。

￭ 美滙指數曾跌0.2%報95，尾段靠穩；英鎊兌美元一度跌穿1.3美元。

￭ 紐約12月期金升3.1美元或0.3%，收報每盎斯1223.20美元。

￭ 憂慮全球石油產量上升，紐約9月期油倒退0.7%，布蘭特10月期油回落0.3%。

￭ 白宮經濟顧問庫德洛警告：中國不應低估特朗普徵收關稅的決心。

￭ CNBC引述華府高級官員稱，美國與中國政府近期就貿易問題「零接觸」。

￭ 國務委員兼外長王毅周五在新加坡與美國國務卿蓬佩奧會面，兩人舉行閉門會議。王毅其後稱，中美在大方向上達成一致，通過談判解決問題。

￭ 科技股追落後，支持歐股反彈，Stoxx 600指數收市升0.65%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.8490元，較周四紐約尾市漲321點子。

Milano收7300票 超購逾21倍

新地(00016)旗下元朗PARK YOHO Milano周六首輪發售328伙，市場消息指出，已收到超過7300票，超購逾21倍。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報27978點，較恒指香港收市高302點。

￭ 夜市期指收報27811點，升198點，較昨日恒指收市高水135點。

￭ 神華(01088)預期半年盈利按年跌6.84%。

￭ 光大國際(00257)：旗下光大水務申請於本港主板雙重上市。

￭ 華信金融(01520)預期中期虧損將大幅增加逾3倍。

￭ 華泰證券(06886)完成A股定增，共集資142.08億人民幣，認購方包括阿里巴巴及蘇寧易購。

￭ 東方海外(00316)半年虧損1032萬美元，不派中期息。