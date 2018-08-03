國際財經

美國新增職位數據遜預期，但勞工市場仍維持健康，足以支持經濟持續擴張，對美股有支持，蓋過市場對中美關稅戰愈來愈火的憂慮；食品股卡夫亨氏業績強勁，推高消費品股，亦為大市帶來動力。

道指曾升141點，收市仍漲136點或0.54%，報25462點，IBM收市飆3.32%，是表現最佳成分股；標指上揚0.46%，報2840點，卡夫亨氏上季盈利和收入均優於預期，而且傳出該集團考慮賣盤給對手的消息，股價高收8.5%；科技股反覆靠穩，納指高收0.12%，報7812點，蘋果漲0.29%，收報207.99美元，曾創新高見208.74美元。本周累計，道指持平，標指上揚0.8%，納指則進賬1%。

歐股在企業盈利帶動下造好，其中英股漲逾1%。

新增職位遜預期 美滙回軟

英鎊曾跌穿1.3美元，低見1.2975美元，主要由於英倫銀行行長卡尼表明，英國在沒有協議下離開歐盟的風險高得令人不安，英鎊尾段偏軟報1.3001。

美國職位數據遜預期，令美元回落，美滙指數曾跌0.2%報95，尾段靠穩；美元兌歐羅跌0.15%，報1.1569美元。金市期間美滙偏軟，利好金價，紐約12月期金升3.1美元或0.3%，收報每盎斯1223.20美元，累計本周跌0.8%，是連續四周下滑。有數據顯示全球石油產量上升，紐約9月期油倒退0.7%，收報每桶68.49美元，本周累計跌0.3%；布蘭特10月期油回落0.3%，報73.21美元，本周累計跌2.1%。

美國7月非農業職位增加15.7萬個，低於市場預期的19萬個，但失業率從4%降至3.9%，符合預期。職位增長放緩，主因人手短缺，目前全美約有660萬個空缺，很多企業都很難找到合適員工，分析認為，就業市場仍強勁。工資水平因此加速增長，平均時薪按月增加0.3%，按年加幅保持在2.7%。

美對華貿赤6月擴至325億美元

另外，美國6月份進口增加0.6%，出口減少0.7%，令貿易赤字4個月來首次擴大，上升7.3%，至463億美元，但仍低於預期。美國對華貿赤從5月的320億美元微升至325億美元。中國警告向額外600億美元的美國貨加徵關稅，白宮經濟顧問庫德洛隨即警告中國，不要低估總統特朗普在對付中國貿易政策的決心，但這些消息未見對美股構成打擊。

美國供應管理學會（ISM）的服務業指數在6月跌至55.7，低於分析員估計。