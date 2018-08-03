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今日 02:04 國際財經

沙地據報上月減產 降至1030萬桶

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外電引述不願透露身分的石油出口國組織(OPEC)成員國代表稱，沙地阿拉伯上月減產。

據悉，沙地7月平均日產量為1030萬桶，前一月的日產量為1048.9萬桶。

此前，沙地石油大臣法利赫曾經表示，為穩定全球石油市場，沙地與OPEC成員將增產，相當於每日100萬桶。同時，有報道指在美國總統特朗普壓力下，沙地可能增產，達致日產量1080萬或1100萬桶水平。

市場人士揣測，沙地可能難以找到買家，因而不增產。

紐約期油在沙地減產消息曝光後，報每桶68.04美元，較前一天跌1.4%。

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