國際財經

外電引述不願透露身分的石油出口國組織(OPEC)成員國代表稱，沙地阿拉伯上月減產。

據悉，沙地7月平均日產量為1030萬桶，前一月的日產量為1048.9萬桶。

此前，沙地石油大臣法利赫曾經表示，為穩定全球石油市場，沙地與OPEC成員將增產，相當於每日100萬桶。同時，有報道指在美國總統特朗普壓力下，沙地可能增產，達致日產量1080萬或1100萬桶水平。

市場人士揣測，沙地可能難以找到買家，因而不增產。

紐約期油在沙地減產消息曝光後，報每桶68.04美元，較前一天跌1.4%。