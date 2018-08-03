訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 02:02 國際財經

德銀防洗黑錢措施據報有缺失

放大圖片

路透引述內部文件稱，德意志銀行被發現在確認客戶身分以及客戶財富來源方面，存有缺失的地方。

有關文件是涉及兩次保密評估，評估日期分別是6月5日與7月9日。德銀投資銀行部從多個國家的客戶抽出樣本，作出詳細評估，發現在認識客戶(Know Your Customer，KYC)方面存在缺失，而KYC正是全球防洗黑錢監控所須的基礎要求。

如果德銀在有關方面存在缺失，日後或再遭到全球不同監管機構的懲罰。去年，德銀因防洗黑錢工作做得不妥當，被罰款7億美元。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。