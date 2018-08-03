國際財經

路透引述內部文件稱，德意志銀行被發現在確認客戶身分以及客戶財富來源方面，存有缺失的地方。

有關文件是涉及兩次保密評估，評估日期分別是6月5日與7月9日。德銀投資銀行部從多個國家的客戶抽出樣本，作出詳細評估，發現在認識客戶(Know Your Customer，KYC)方面存在缺失，而KYC正是全球防洗黑錢監控所須的基礎要求。

如果德銀在有關方面存在缺失，日後或再遭到全球不同監管機構的懲罰。去年，德銀因防洗黑錢工作做得不妥當，被罰款7億美元。