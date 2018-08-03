國際財經

全球大型食品巨擘卡夫亨氏(Kraft Heinz)公布，第二季淨利潤為7.56億美元，折合每股62美仙；去年同期利潤為11.6億美元，折合每股94美仙。每股經調整盈利為1美元，優於FactSet預測92美仙。

集團指出，上季收入為66.9億美元，去年同期為66.4億美元，優於FactSet預測65.8億美元。

該公司預期，受惠於新產品、市場推廣與其他有利策略，收入可望保持平穩增長，而通脹成本有一定影響，但有信心至今年底的盈利能力有所改善，明年更有望改善。