國際財經

中國公布第二批約600億美元的美國商品徵稅清單，令到兩國貿易緊張關係升溫，但數字顯示美國勞動市場仍維持健康，為美股帶來更多支持，道指午後漲逾100點；蘋果股價續創新高，惟科技股個別發展，納指反覆偏軟。

截至本港時間凌晨約1時16分，道指報25427點，升101點或0.40%，消費類股份造好，主要受食品商卡夫亨氏(Kraft Heinz)上季盈利勝預期支持，而且傳出該集團考慮賣盤給對手的消息，公司股價急飆近一成。可口可樂、沃爾瑪與寶潔攀升逾0.9%至1%；藥廠輝瑞彈高1.92%，IBM更加飆3.26%，暫時成為表現最佳的兩隻成分股。

標普500指數報2835點，上揚8點或0.29%；納指報7798點，回吐3點或0.05%，蘋果連續兩日急升後，周五再漲0.55%，暫報208.54美元，高位曾觸及208.74美元，創即市新高，市值仍然超過1萬億美元。不過，亞馬遜與谷歌母公司Alphabet回吐約0.6%，Netflix挫1.64%，都拖累納指。

中國國務院決定對第二批原產於美國的進口商品加徵關稅，涉及約600億美元商品，實施日期另行公布。

關稅稅則委員會在公告中指出，根據相關法律法規及國際法基本原則，決定對原產於美國5207個徵稅項目的進口商品，分別加徵25%、20%、10%、5%關稅。如果美方一意孤行、將計劃中針對中國的加徵關稅措施執行，中方將立即實施公告中的措施。

經濟數據方面，美國7月非農業新增職位15.7萬個，少過市場預期的19萬個。7月失業率下跌0.1個百分點，至3.9%，符合預期。

美國供應管理協會(ISM)數據顯示，7月非製造業指數跌至59.1，創11個月最低，亦低過6月及市場預期。新訂單指數由63.2，跌至57。

美國7月Markit服務業採購經理指數(PMI)終值為56，初值為56.2，6月終值為56.5。服務業新業務分項指數為56.6，初值為57.2，6月終值為57。