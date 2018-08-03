國際財經

經典品牌電單車生產商哈利(Harley-Davidson)，周五陸續關閉旗下位於美國堪薩斯城的廠房，意味著公司計劃將生產線搬至泰國邁出實質一步。

據報，哈利在關閉堪薩斯城廠房的同時，將裁掉約200名員工，部分工序轉移至美國賓夕凡尼亞州廠房。

哈利早前表示，受到美歐關稅戰波及，美國電單車出口至歐洲須要繳稅，決定把部分生產線遷離美國。美國總統特朗普其後在Twitter發表長篇大論，猛烈批評哈利，又放言將協助其他電單車生產商到美國開廠。