美國7月Markit服務業採購經理指數(PMI)終值為56，初值為56.2，上月終值為56.5。
期內，服務業新業務分項指數為56.6，初值為57.2，上月終值為57。
服務業就業分項指數為54.1，初值為53.8，上月終值為54.7。
另外，7月綜合PMI終值為55.7，初值為55.9，上月終值為56.2。綜合PMI新訂單分項指數終值為56.3，初值為56.9，上月終值為56.7。
綜合PMI就業分項指數終值為54.2，初值為54，上月終值為54.7。
今日 22:05 國際財經
美國7月Markit服務業採購經理指數(PMI)終值為56，初值為56.2，上月終值為56.5。
期內，服務業新業務分項指數為56.6，初值為57.2，上月終值為57。
服務業就業分項指數為54.1，初值為53.8，上月終值為54.7。
另外，7月綜合PMI終值為55.7，初值為55.9，上月終值為56.2。綜合PMI新訂單分項指數終值為56.3，初值為56.9，上月終值為56.7。
綜合PMI就業分項指數終值為54.2，初值為54，上月終值為54.7。
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