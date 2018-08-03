國際財經

周四(8月2日)英倫銀行宣布加息25個基點至0.75%，符合市場預期，但令人意外的是，會議紀要顯示貨幣政策委員會(MPC)以9-0一致同意支持加息，預期僅為7-2，並一致同意維持國債購買規模4350億英鎊不變及維持企業債購買規模100億英鎊不變，這是英倫銀行自金融危機以來的第二次加息，目前利率亦升至2009年3月份以來的最高水平，英鎊/美元受此推動一度突破1.3100至日內高位1.3126。

不過，其後英倫銀行行長卡尼(Mark Carney)召開新聞發布會稱加息應該是循序漸進的，若經濟發展繼續總體符合預期，持續收緊貨幣政策將是合適的，未來的任何加息預計都會是漸進且有限的，卡尼言論總體偏向鴿派，令市場質疑後續加息力度，英鎊/美元自高位1.3128大幅下挫逾100點日內低位1.3012，刷新自7月20日以來近兩周新低。

事實上，英鎊/美元在英倫銀行加息後大幅回落並不令人意外，一方面是此次加息已基本被市場消化，而且除了英國經濟前景不明朗之外，英國仍然深陷於脫歐的不確定性之中，同時卡尼亦表示英國退歐談判已經進入了關鍵階段，消費者及企業對於談判及退歐本身的反應遠比談判結果更為重要，鑒於英國脫歐仍存巨大不確定性，市場普遍認為英倫銀行在短期內或將難以再度加息。

今天英鎊/美元維持昨日弱勢進一步跌破1.3000整數關口至時段低位1.2974，逼近7月19日創下的近一年新低1.2956，鑒於英鎊/美元仍維持於日線圖的下降通道內波動，後市或仍有一定下跌空間。投資者應重點關注今晚20:30公布的美國7月季調後非農就業新增職位，若數據表現強勁推動美滙指數進一步反彈挑戰一年高位95.65，英鎊/美元或跌破1.2950並進一步下探1.2900甚至1.2800水平。

策略方面，我們根據7月27日策略已於1.3160沽出英鎊（下望1.3030，升穿1.3210止損），並於1.3030平倉，獲利130點。短期內若英鎊/美元反彈至1.3100-1.3120阻力區域，我們將沽出英鎊，下望1.2920，升穿1.3160止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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