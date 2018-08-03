國際財經

納指爆小股災後企穩，隔夜更挾升1.24%，重上十天及廿天線，港股卻跟跌唔跟升，淡友輕易質穿二萬八，全周恒指由頭跌到尾，整周挫1127點或3.9%，收27676。

今日收市計，恒指市盈率跌至10.9倍，近乎全球主要股市最抵買(韓國亦是10.9倍)，但特朗普大玩特式主義擺明針對中國，中資股佔大多數的港股自然無運行，投資者唯有撳機離場，北水本周就狠沽35.7億元人民幣，而過去一個月亦有1.59億美元ETF淨沽港股。

港股陷弱勢，但外圍晶片股仍偏強，全球第二大記憶體廠南韓SK海力士(南韓上市編號000660)，最近放榜就交足功課，次季純利達4.3萬億(韓圜‧下同)，按年及按季分別升75%和39%，毛利率按季升3個百分點至64%，期內收入10.4萬億元，按年增長55%，按季仍增19%，純利及收入齊創新高。

DRAM佔海力士次季收入81%，其中39%及29%來自數據中心及手機業務，傳統個人電腦(PC)則佔18%。受惠個人電腦及數據中心市場需求強勁，集團DRAM均價按季升4%，DRAM出貨比首季亦增16%。業績靚靚，管理層亦識做冧股東，建議回購16億美元(124.8億港元)股份，相當股本的3%，同時亦投資31億美元在南韓建新半導體廠，以保持行業領先優勢。

DRAM價格已飆幾季，畏高心態亦人之常情，管理層就派定心丸，指現時DRAM庫存仍低，美國大型數據中心需求仍旺，美國用量更是中國的2至3倍，在人工智能、電動車及汽車先進駕駛輔助系統(ADAS)普及下，DRAM在中國的需求會急速追上。望番近期新聞，海力士管理層所言並非亂講，例如Google計劃在新加坡興建第三座數據中心，對手三星亦指下半年DRAM供需依舊偏緊，

海力士估值如之前介紹的美光(Micron)一樣蔗渣價錢燒鵝味道，股本回報率(ROE)達38.5%，預測市盈率3.76倍，只要扭轉市場不再相信DRAM屬周期性商品，估值向上修正機會大，建議可在挨近50周線(約8.13萬韓圜)買入，穿7.8萬韓圜止蝕，中線睇12.5萬韓圜，約5.5倍預測市盈率。

編按: 作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文。