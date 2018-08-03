國際財經

英倫銀行昨日決定加息四分一厘，符合市場預期，加上隔晚蘋果市值超越1萬億美元，推動科技股走高，惟中美貿易緊張關係未見緩和，市場又觀望美國非農業職位數據，抑制大市升幅，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時39分，英國富時100指數昨日跌1%後，最新報7601點，升25點或0.33%；德國DAX指數亦扭轉上日挫1.5%的頹勢，報12575點，升29點或0.23%；法國CAC 40指數報5465點，升4點或0.09%；意大利富時MIB指數報21394點，跌20點或0.1%。

道指期貨暫報25266點，跌39點。

英倫銀行昨日一如預期加息0.25%，並表示首季經濟放緩可能只是暫時性，次季經濟已反映增長回升。行長卡尼稱，在存在需求過剩的前景下，溫和收緊貨幣政策是適宜的，而均衡利率水平預期會逐漸攀升。市場認為，此舉顯示該央行暗示加息步伐可能較預期快。

沙地、俄羅斯、科威特與阿聯酋等國，早前先後披露上月產量有所增加，原油供應憂慮拖累油價疲軟。紐約原油期貨昨日漲近2%後，今日回吐，現時每桶報68.69美元，跌0.27美元或0.39%；倫敦布蘭特期油報73.2美元，跌0.25美元或0.34%。

歐羅區今日稍後將公布7月綜合採購經理指數(PMI)終值，市場預期持平於54.3；意大利6月季調後工業產出料按月升0.4%，前值為升0.7%。

至於最重要的美國7月非農業職位數據，分析員預期新增職位將從6月的21.3萬個降至19.5萬個，但失業率將由4%回落至3.9%。