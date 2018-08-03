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英央行:決策者同意未來需更多加息

英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)以9比0支持加息四分一厘，至0.75厘，符合市場預期。決策者同意未來將需要更多加息，同時維持國債及企業債購買規模不變。

蘋果市值萬億美元 納指收市飆1.24%

蘋果周四股價再創新高，收市飆2.92%，市值超越1萬億美元，並帶領科技股向上，納指大升1.24%；標指一度跌0.6%，但收市倒升0.49%；道指則反覆回吐7點，早段一度挫213點，市場仍憂慮中美貿易爭端升級。

外圍焦點簡訊

￭ 美國6月工廠訂單按月增0.7%，符預期；6月耐用品訂單修正後按月增0.8%，前值為增1%

￭ 美國首次申領失業救濟人數連升兩周，上周增加1000人至21.8萬人，市場預期有22萬人

￭ 美聯儲預料維持加息步伐，美滙指數尾段升0.51%；美元兌歐羅上揚0.62%

￭ 美滙呈強利淡金價，紐約12月期金收市跌7.5美元或0.6%，報每盎斯1220.10美元

￭ 分析稱美國原油庫存將下跌，紐約期油收市升1.9%；布蘭特期油升1.5%

￭ 美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)：對中國貨徵關稅影響有限，中國不會出現災難性後果

￭ 美國國際集團(AIG)第二季純利按年跌17%，經調整盈利較市場預期低

￭ 歐洲股市下跌，英國富時100指數收市挫1.01%，德國及多個市場回落逾1%

￭ 國務委員兼外長王毅：中國在貿易上不會屈服於美國的威脅

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.8811元，較周三紐約尾市跌565點子

長實半年多賺65% 派息增12%

長實集團(01113)中期業績股東應佔溢利247.53億元，按年增長65.3%。派中期息0.47元，較去年同期升11.9%。

長和中期多賺13% 派息增11.5%

長和(00001)半年業績股東應佔溢利180.2億元，按年增13.2%。派中期息0.87元，較去年同期增加11.54%。

【新股追蹤】希望教育暗盤價穿底

希望教育(01765)周五掛牌。交易資料顯示，掛牌前夕暗盤價穿底，曾低見1.7元，較招股價跌11.46%，收報1.79元。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收市報27857點，較恒指香港收市高142點

￭ 夜市期指收報27707點，升102點，較昨日恒指收市低水8點

￭ 美高梅(02282)第二季總收益44.06億元，按年增33.46%

￭ 北京汽車(01958)預期中期盈利按年升超過1.8倍，去年同期賺9.86億人民幣

￭ 藍鼎(00582)中期盈利2.81億元，按年增4.78倍，不派息

￭ 百濟神州(06160)以每股108元中上限水平定價，股份下周三掛牌

￭ 山水水泥(00691)中期轉賺7.15億元人民幣

￭ 奧園(03883)首7個月未經審核合同銷售額累計約463.1億人民幣，按年增1.43倍

￭ 長實(01113)馬鞍山星漣海加推52伙，價單定價1753.2萬至4705.3萬元，平均呎價22247元，較早前加價2%至5%