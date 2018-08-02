國際財經

防毒軟件開發商Symantec公布，截至6月29日止第二季淨虧損6300萬美元，去年同期為虧損1.33億美元；不計特殊項目，每股盈利為34美仙，較市場預期的33美仙高；上季收入按年跌1.6%至11.6億美元，主要是受到產品需求疲弱影響。

集團預測，第三季經調整收入介乎11.3億至11.6億美元，較市場預期的11.9億美元低。消息公布後，該公司股價在市後時段跌近10%。

同時，早前公開賬目可能有問題的Symantec披露，仍然審查截至3月底止季度財報及之前的財報，未有新消息公布。