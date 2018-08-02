訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 05:42 國際財經

Symantec本季收入預測遜市場估計

放大圖片

防毒軟件開發商Symantec公布，截至6月29日止第二季淨虧損6300萬美元，去年同期為虧損1.33億美元；不計特殊項目，每股盈利為34美仙，較市場預期的33美仙高；上季收入按年跌1.6%至11.6億美元，主要是受到產品需求疲弱影響。

集團預測，第三季經調整收入介乎11.3億至11.6億美元，較市場預期的11.9億美元低。消息公布後，該公司股價在市後時段跌近10%。

同時，早前公開賬目可能有問題的Symantec披露，仍然審查截至3月底止季度財報及之前的財報，未有新消息公布。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。