訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 05:02 國際財經

CBS上季純利遜預期

放大圖片

美國最多觀眾收看的電視台哥倫比亞廣播公司(CBS)公布，第二季純利為4億美元，折合每股1.05美元；去年同期利潤為5800萬美元，折合每股14美仙；收入升6%至34.7億美元；FactSet預測平均值為1.1美元與34.6億美元。

集團行政總裁穆恩維斯(Les Moonves)表示，上季的3項主要收入來源均錄得強勁增長，以關連企業與訂閱收入服務最佳。他預期，傳統分銷與數碼平台將持續有理想增長。

CBS周一宣布，已委聘外間律師行，就穆恩維斯被指有不當性接觸事宜進行調查。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。