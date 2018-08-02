國際財經

美國最多觀眾收看的電視台哥倫比亞廣播公司(CBS)公布，第二季純利為4億美元，折合每股1.05美元；去年同期利潤為5800萬美元，折合每股14美仙；收入升6%至34.7億美元；FactSet預測平均值為1.1美元與34.6億美元。

集團行政總裁穆恩維斯(Les Moonves)表示，上季的3項主要收入來源均錄得強勁增長，以關連企業與訂閱收入服務最佳。他預期，傳統分銷與數碼平台將持續有理想增長。

CBS周一宣布，已委聘外間律師行，就穆恩維斯被指有不當性接觸事宜進行調查。