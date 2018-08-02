英倫銀行言論有更強烈的「鷹」味，意味英國加息步伐可能較預期快，但英鎊滙價未因此而受到支持，反而下滑，牽動美元滙價呈強。
較早時，英倫銀行一如預期加息0.25%，並且表示首季經濟放緩可能只是暫時性，次季經濟已反映增長回升。市場認為，此舉顯示該央行暗示加息步伐可能較預期快。
英鎊兌美元滙價在議息結果公布後初段上升，但很快掉頭回落，尾段報1.3023，前一天為1.3127，跌幅達0.79%。歐羅兌英鎊也呈強，英鎊兌歐羅跌0.2%，報0.8902。
ICE美滙指數升0.5%至94.127。
今日 04:59 國際財經
英倫銀行言論有更強烈的「鷹」味，意味英國加息步伐可能較預期快，但英鎊滙價未因此而受到支持，反而下滑，牽動美元滙價呈強。
較早時，英倫銀行一如預期加息0.25%，並且表示首季經濟放緩可能只是暫時性，次季經濟已反映增長回升。市場認為，此舉顯示該央行暗示加息步伐可能較預期快。
英鎊兌美元滙價在議息結果公布後初段上升，但很快掉頭回落，尾段報1.3023，前一天為1.3127，跌幅達0.79%。歐羅兌英鎊也呈強，英鎊兌歐羅跌0.2%，報0.8902。
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