國際財經

美國股市踏入新的里程碑，周二收市後業績報喜的蘋果公司連續兩日飆升，股價在周四中段曾漲至207.26美元的歷史新高，市值超越1萬億美元，成為史上首間市值破萬億美元的美國上市公司，並協助美股收復大部分失地。

下月勢加息 道指曾挫逾200

蘋果再創新高，收市飆2.92%，報207.39美元，正式登上「萬億美元」寶座，盤中最高觸及208.38美元。聯儲局最新議息聲明令市場認為9月加息勢在必行，加上貿易緊張局勢再度升溫，令美股低開，較多出口股的道指最受影響，曾瀉213點，尾段最多倒升26點，惟收市仍回吐7點，工業、石油及金融股沽壓較大，陶氏杜邦插水2.24%，是表現最差成分股。標指低開高走，早段曾跌0.6%，但收市上揚0.49%，科技板塊漲1.4%，原材料及能源板塊分別下跌0.7%及0.5%。科技股為主的納指則大升1.24%。

蘋果1980年上市，股價過去38年升了逾500倍，遠勝標指同期約20倍。iPhone是這間電腦公司蛻變成全球巨企的王牌關鍵產品，蘋果於2011年開始躍升為市值最大的公司。

此外，美國總統特朗普要求下一輪2000億美元中國商品的關稅由10%提高至25%，歐洲和亞洲股市普遍受貿易戰升溫衝擊，其中被汽車股拖累的德股表現較差，跌1.5%，日股低收1%。

美息趨升 撐美滙漲0.51%

聯儲局最新議息聲明令外界相信9月一定加息，12月進行今年第四次加息的機會也相當高。美元繼續造好，美滙指數在美市尾段升0.51%，報95.15；美元兌歐羅上揚0.62%，至1.159美元，兌日圓則跌0.08%，報111.64日圓。

紐約12月期金收市跌7.5美元或0.6%，報每盎斯1220.10美元，是最活躍月份合約價格去年7月以來最低。Natixis分析師指出，金價在聯儲局9月公布利率決定前或跌至1200美元關口，但其他央行之後收緊貨幣政策，或令美元走低，有助金價明年重返1300美元以上。分析稱美國原油庫存將下跌，支持油價先跌後升，紐約期油收市升1.9%，報每桶68.96美元；布蘭特期油升1.5%，報73.45美元。

數據方面，美國工廠訂單連續第二個月上升，6月按月漲0.7%，符合預期，因運輸及電氣設備、電器等產品需求強勁。另外，美國首次申領失業救濟人數上周增加1000人，至21.8萬人，但人數低於市場預期，反映勞工市場繼續緊縮。