國際財經

美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)認為，美國對進口中國貨徵收關稅措施，對中國影響有限，也不會出現災難性後果。

羅斯接受霍士新聞網訪問時指出，即使美國對2000億美元的中國貨徵收25%關稅，涉及金額只是500億美元，少於中國一年本地生產總值的百分之一。

羅斯表示，總統特朗普認為，目前是向中國施加壓力的合宜時機。

前一天，美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)公布，特朗普已指示他，研究提高對2000億美元中國貨徵收稅率，由原先的10%增至25%。