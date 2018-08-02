訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 02:53 國際財經

羅斯：美徵關稅對華影響非災難性

放大圖片

美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)認為，美國對進口中國貨徵收關稅措施，對中國影響有限，也不會出現災難性後果。

羅斯接受霍士新聞網訪問時指出，即使美國對2000億美元的中國貨徵收25%關稅，涉及金額只是500億美元，少於中國一年本地生產總值的百分之一。

羅斯表示，總統特朗普認為，目前是向中國施加壓力的合宜時機。

前一天，美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)公布，特朗普已指示他，研究提高對2000億美元中國貨徵收稅率，由原先的10%增至25%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。