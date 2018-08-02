國際財經

華爾街焦點再次轉向美國與主要夥伴之間的貿易衝突，加上聯儲局釋出強烈鷹派訊號，今年還將有兩次加息，投資氣氛薄弱，美股周五早段受壓，但在科技股強勢、蘋果市值突破1萬億美元的支持下，美股低位逐步爬升，道指下午由跌轉升，納指升幅超過1%。

截至本港時間凌晨約2時03分，道指報25349點，反彈16點或0.06%，盤初一度挫213點，滑落至25120點水平；標普500指數報2828點，上揚14點或0.52%；納指報7799點，攀升92點或1.20%。三大指數暫時都貼近即市最高位。

蘋果次季業績勝預期，刺激股價昨日首次衝破200美元，並以接近全日高位收市，大漲5.89%，蘋果今日先跌後回升，並突破207.05美元的市值1萬億美元分水嶺，最新報207.93美元，升3.19%，亦是升幅最大道指成分股。其他大型科網股造好，Facebook漲2.39%，亞馬遜升1.82%。

其它個股方面，特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)預期第三及第四季將扭虧，加上第二季燒錢速度減慢，紓緩市場對財政的憂慮，Tesla股價漲逾14%。

中國與美國的貿易關係愈發不明朗，中國商務部指出，美方一方面發表聲明，要將對中國2000億美元輸美產品的徵稅稅率由10%提高到25%，另一方面四處散風，要與中方恢復談判。對於美方升級貿易戰的威脅，中方已經做好充分準備，將不得不作出反制，以捍衞國家尊嚴和人民利益，捍衞自由貿易和多邊體制，捍衞世界各國共同利益。

摩根士丹利分析師Michael Zezas表示，貿易摩擦將是長期的，將用季度而不是周來衡量。他稱，最終結果可能是各方都作出妥協，然而衝突的慢性升級，將會在上市公司財報及經濟數據中體現出來，但貿易問題不一定會對經濟與市場造成很大的負面衝擊。

另外，美國聯儲局昨日宣布維持利率不變，並重申對美國經濟前景的樂觀看法，強化市場對聯儲局今年還將加息兩次的預期。根據CME Group的FedWatch，聯邦基金利率期貨走勢暗示，交易商預期9月加息的機會率約91%，12月再次加息的機會率為71%。值得留意的是，在聯儲局釋放強烈鷹派訊號後，美國明日公布的非農就業數據，將對往後的經濟展望產生直接影響。