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今日 01:50 國際財經

家樂氏上季邊際利潤率受壓

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美國大型穀物食品供應商家樂氏(Kellogg)公布，第二季純利按年升110.6%至5.96億美元。每股經調整盈利為1.14美元，優於分析員預期的1.05美元；收入升5.6%至33.6億美元，同樣高於市場預期的33億美元。

集團財報顯示，上季邊際利潤率下滑至35.7%，較分析員估計的37.6%低，主要受到運輸成本與推廣成本上升打擊。

不過，該公司仍向上調高年度淨收入與每股經調整盈利增長預測，最新分別是升4%至5%，以及11%至13%；原先的預測分別是升3%至4%，以及9%至11%。

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