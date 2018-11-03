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美國聯儲局一如預期維持聯邦基金指標利率在1.75厘至2厘，但調高經濟評估，指經濟正「強勁」增長，上次聲明只稱「穩健」，而勞動力市場持續強勁，通脹水平仍然接近2%的目標。局方整體對加息取向偏鷹，分析普遍預期今年9月和12月利率將先後上調0.25厘。不過，最近令金融市場動盪加劇的主因──貿易戰對美國經濟或貨幣政策會帶來哪些影響，聯儲局議息聲明仍是隻字不提。

議息結果毫無亮點，股市遂聚焦在貿易戰上。美國與歐盟上周「大和解」後，特朗普立即集中火力對付中國。白宮證實第二輪關稅計劃「加辣」，針對價值2000億美元從中國進口的商品加徵關稅由原來建議的10%提升至25%，預計實施日期延遲到9月。中國商務部昨回應，對於美方升級貿易戰威脅已做好準備，將不得不作出反制。

貿易戰愈演愈烈，中港股市昨天皆劇烈震盪。恒生指數低開181點，其後愈挫愈深，曾下瀉762點，見27578點，跌至超過10個月新低；最終收報27714點，仍挫626點(2.2%)，主板全日成交額增至1072億元。港股全面轉弱，83%股份報跌。

A股急瀉後於低位喘定，滬指一度下插逾3%，收市仍跌2%；深證成分指數亦大挫2.5%。

附【圖】所見，恒指昨天在關鍵區間覓得支持。過往本欄多番重申，27450點和27700點屬後市重要位置，其中27450點相當於成交密集區底部與2016年初伸延上升趨勢線交滙，至於27700點就是2016年初至2018年1月累積漲幅回調黃金比率38.2%的支持位。

此關鍵區間會否失守？從技術分析來看，恒指存在深度調整的機會。

恒指部分長線技術指標，包括恒指月線MACD已現沽空訊號，加上月線阿隆(Aroon)震盪指標也幾近發出賣出訊號水平(詳見7月24日和8月2日「ALGO淺談」)；此外，恒指本周終見死亡交叉，即50天線跌穿250天線，多項利淡訊號齊現，若主要支持位不保，沽壓不容小覷，股民必須留意。

值得一提的是，自1970年以來，雖然恒指出現死亡交叉曾達26次(未計最新一次)，但其後只有12次跌幅超過10%，即「真死亡交叉」；而若然發出死亡交叉訊號當日50天線傾斜率低於-40，以及港股長線市寬(整體股票股價高於250天線比率)不足30%，屬「真死亡交叉」的機會便更高。觀乎恒指本周二的死亡交叉，當天50天線傾斜率為-41.3而長線市寬報27.8%，均吻合出現「真死亡交叉」的市況。假如3個月內恒指50天線未能重越250天線(黃金交叉)，這一次屬「真死亡交叉」的機率更高，屆時大市有可能已回落到25500點之下。

港股正處關鍵時刻，借用金管局總裁陳德霖的呼籲，中美貿易關係進一步惡化，對美國通脹與經濟前景，以至環球資金流向也會有影響，金融市場波動或因而增加，務必小心管理投資風險。

信報投資研究部

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