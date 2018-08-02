國際財經

美國勞工部公布，截至7月28日止當周，美國首次申領失業救濟人數21.8萬人，按周增加1000人，市場預期增至22萬人，連續兩周上升。

美國首次申領失業救濟人數仍為連續第178個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為21.45萬人，按周減少3500人。

另外，截至7月21日止當周，美國續申領失業救濟人數172.4萬人，按周減少2.3萬人，市場預期增至175萬人。