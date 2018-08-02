國際財經

上周四(7月26日)歐洲央行一如市場預期維持三大利率不變，重申將於2018年12月結束資產購債規模(QE)，並將維持利率不變至少至2019年夏天。不過，歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)於會後聲明駁斥了歐洲央行明年6月或7月加息的傳聞，同時表示沒有修改前瞻指引的必要，德拉吉總體言論與6月相比並無新意，歐羅/美元受此拖累自1.1730大幅下挫近100點至日內低位1.1637，並於第二日進一步下挫至1.1620才企穩。

不過，歐羅/美元在1.1600附近的買盤甚為強勁，加上臨近月底不少投資者鎖定獲利平倉，歐羅/美元一度反彈回升，並於周二(7月31日)最高升至1.1745，但當日公布的歐羅區經濟數據好壞參半，令歐羅/美元仍缺乏動力突破上升阻力區1.1750至1.1760，尤其是歐羅區受到貿易增長減弱影響，第二季國內生產總值(GDP)初值按年增長2.10%，按季增長0.3%，分別低於預期增長2.2%和0.4%。儘管上周三(7月25日)美國總統特朗普(Donald Trump)與歐盟委員會主席容克(Juncker)會晤後表示一致同意在貿易磋商期間不實施新的關稅，但以特朗普反覆無常的作風，未來兩地再爆發貿易戰的憂慮難以消除。

雪上加霜的是，美國聯儲局雖然在周四(8月2日)凌晨2時宣布維持利率區間於1.75%至2.00%不變，符合市場預期，但會後聲明上肯定了美國勞動力市場持續強化，對經濟活動增長速率、就業增長、家庭支出和商業固定投資的形容詞統一為「強勁」，顯示聯儲局對美國經濟形勢看好，凸顯今年將繼續加息的立場，歐美間的貨幣政策差異推動美滙指數反彈，歐羅/美元跌破1.1650後今日下午更進一步跌至1.1607，離1.1600僅一步之遙。

技術分析方面，歐羅/美元自6月21日觸及一年新低1.1507後多次反彈受阻於1.1750至1.1800區域阻力，但下方同樣在1.1500區域有不俗支持，目前滙價整固區間似乎有所收窄(呈三角形波動之勢)，投資者應重點關注周五(8月3日)公布的美國7月季調後非農新增就業職位，若數據表現十分強勁，歐羅/美元有望跌破1.1600並進一步考驗1.1560甚至1.1500水平，但若歐羅/美元企穩1.1500上方，後市仍有望反彈挑戰1.1700水平。

策略方面，我們根據7月24日策略已於1.1600買入歐羅/美元(上望1.1750，跌穿1.1570止損)，並於1.1730提前平倉，獲利130點。短期內若歐羅/美元反彈至1.1680-1.1700阻力區域，我們將沽出歐羅，下望1.1580，升穿1.1750止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd