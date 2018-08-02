國際財經

中美貿易糾紛有升溫跡象，美國計劃調高中國入口貨物的關稅，市場憂慮貿易關係不明朗將對大市造成長期影響，加上英倫銀行即將公布議息結果，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時51分，英國富時100指數報7611點，跌41點或0.54%；德國DAX指數報12559點，挫177點或1.39%；法國CAC 40指數報5467點，跌30點或0.56%；意大利富時MIB指數報21597點，跌193點或0.89%。

道指期貨暫報25197點，跌92點。

美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)發表聲明，確認總統特朗普指令貿易代表署，研究將2000億美元(1.56萬億港元)進口中國貨品的關稅稅率，由10%調高至25%。

中國外交部發言人耿爽昨日表示，如果美方採取進一步升級舉動，中方必然會予以反制，堅決維護中方的正當合法權益；又指美方的施壓及訛詐不會起到作用，強調中方立場非常堅定及明確。

另外，英倫銀行稍後將公布議息決定，市場預計該行有頗大機會進行金融危機以來第二次加息行動，把利率由0.5厘調升至0.75厘。行長卡尼早前表示，當地失業率處於40年低位，經濟改善將令通脹過高，除非央行未來幾年逐步加息。

企業財報方面，法國興業銀行第二季純利11.56億歐羅，按年增長9.26%，符合市場預期；英國巴克萊次季盈利12.32億英鎊，每股盈利7.5便士，派中期息每股2.5便士；德國西門子第三季純利12.1億歐羅，減少14%。德國寶馬汽車(BMW)次季淨利潤20.82億歐羅，跌6.09%；EBIT為27.46億元，跌6.34%，略勝市場預期。

油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶報67.63美元，跌0.03美元或0.04%；倫敦布蘭特期油則扭轉上日挫2.5%的頹勢，現報72.51美元，升0.12美元或0.17%。

美國今日稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，市場預期由21.7萬人增至22萬人；6月工廠訂單料按月升0.7%，前值為升0.4%。