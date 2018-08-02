香港財經 國際財經

星展香港截至6月底止上半年純利7.4億元(坡元．下同)，按年增長61.93%。

期內，總收入13.71億元，按年增長29.34%。其中，淨利息收入8.42億元，按年增長21.33%，淨息差按年擴闊18點子至1.92%；費用及佣金收入3.21億元，按年增長13.43%；其他非利息收入按年增長1.5倍至2.08億元。

第二季，星展香港純利3.04億元，按年增長32.75%，總收入6.5億元，按年增長21.27%，其中淨利息收入4.4億元，按年增長28.28%。