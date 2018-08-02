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今日 09:27 國際財經

馬斯克公開招聘電子遊戲開發者

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特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)表示，正尋找有意加入的遊戲開發者，開發用戶可以在觸控式螢幕上玩的電子遊戲。

馬斯克在社交平台Twitter上發表徵人帖文稱，特斯拉希望製作將中央觸控式螢幕、手機和汽車結合在一起的有趣遊戲，並想要最棒的可玩性和創意，歡迎任何人喜歡電子遊戲開發，考慮申請特斯拉的職位。

此外，馬斯克周二曾表示，特斯拉將在旗下Model S/3/X中，加入「派對和露營模式」，讓汽車在停車時維持空氣流通、一定的照明、音樂，以及電源設備長達48小時，而毋須充電。

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