外電引述消息人士稱，全球最多網民使用搜尋引擎谷歌(Google)，正測試流動用戶使用、具有審查功能的新版搜尋引擎，可能滿足到中國政府提出的嚴厲監控要求，從而可以再度進軍中國市場。
不過，消息人士指出，不確定上述新設計搜尋引擎最終能否推出。此外，如果谷歌要重新進入中國市場，仍要得到中國政府部門的首肯。
Intercept最早報道上述消息。
8年前，谷歌因不認同中國政府的監控要求，以致決定撤出中國市場。同時，中國阻止內地網民接觸谷歌網頁。
今日 07:32 國際財經
外電引述消息人士稱，全球最多網民使用搜尋引擎谷歌(Google)，正測試流動用戶使用、具有審查功能的新版搜尋引擎，可能滿足到中國政府提出的嚴厲監控要求，從而可以再度進軍中國市場。
不過，消息人士指出，不確定上述新設計搜尋引擎最終能否推出。此外，如果谷歌要重新進入中國市場，仍要得到中國政府部門的首肯。
Intercept最早報道上述消息。
8年前，谷歌因不認同中國政府的監控要求，以致決定撤出中國市場。同時，中國阻止內地網民接觸谷歌網頁。
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