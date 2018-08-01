今日 05:39
國際財經
永利澳門(01128)母公司永利度假村公布，第二季淨利潤按年升108%，至1.558億美元。每股經調整盈利為1.53美元，收入升9.5%至16.1億美元。
FactSet綜合市場預期平均值分別是1.97美元與17.1億美元。
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今日信報
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今次「死亡交叉」真定假?
呂梓毅
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今日信報
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人幣未穩 投資價值欠吸引
陸庭龍
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財富管理
Street performers need regulation, not clampdown
HKEJ Editorial｜ EJ Insight
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選管會就選區劃界公眾諮詢 有區議員示威
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