社交媒體Reddit宣布，有黑客偷入電腦系統的少許部分，取得一些客戶資料，包括存有2005至2007年期間、包含用戶舊加密密碼的2007年後備資料庫資料。
創辦Reddit的工程師Christopher Slowe在網頁指出，雖然遭到一次嚴重的偷取資料事故，但黑客無法進入核心電腦系統。
Slowe表示，集團在6月19日知悉，有黑客在6月14至18日期間，利用僱員賬戶偷入電腦系統的事故，但黑客只能夠看到一些資料。
Reddit指出，已通知受影響客戶。
今日 05:37 國際財經
社交媒體Reddit宣布，有黑客偷入電腦系統的少許部分，取得一些客戶資料，包括存有2005至2007年期間、包含用戶舊加密密碼的2007年後備資料庫資料。
創辦Reddit的工程師Christopher Slowe在網頁指出，雖然遭到一次嚴重的偷取資料事故，但黑客無法進入核心電腦系統。
Slowe表示，集團在6月19日知悉，有黑客在6月14至18日期間，利用僱員賬戶偷入電腦系統的事故，但黑客只能夠看到一些資料。
Reddit指出，已通知受影響客戶。
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