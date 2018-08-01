國際財經

美國聯邦儲備局議息後維持利率不變，但上調經濟評估，暗示最快9月就會加息。議息結果公布後，美股道指一度略為擴大跌幅至136點，收市只跌81點，市場始終受到中美貿易爭拗可能升級的憂慮困擾。

美國聯邦儲備局結束為期兩天會議，香港周四凌晨2時發布議息聲明，一如市場預期決定把聯邦基金利率保持在1.75厘至2厘，但上調經濟評估，稱美國經濟活動正「強勁」增長，而非上次聲明的「穩健」，重申將進一步循序漸進加息，上調息率步伐及中長期利率走勢方面也按兵不動，未有提供新線索，整體取向偏鷹。

蘋果破頂 道指中段挫136點

聯儲局主席鮑威爾7月中到國會作證時，曾首次提出「目前來說」（for now）仍需要循序漸進加息，意味當局已經開始考慮中期何時暫停加息，惟最新聲明未有加入「目前來說」的字眼。

這次既沒有議息後記者會，也無最新經濟或息口預測，聲明其他內容與上次基本一樣，繼續說勞工市場轉強，通脹接近2%的局方目標，經濟風險大致平衡，並會繼續留意「國際發展」，分析員認為，這個言詞包括了貿易關稅戰等問題。

聯儲局今年已經上調利率兩次，分別在3月和6月，最新聲明公布後，市場仍預期9月很大機會再加息，機會率超過八成，至於12月會否進行今年第四度加息則沒有定論。

美股表現反覆，道指一度升73點，之後輾轉回落，中段最多挫136點，收市仍回吐81點或0.32%，報25333點，蘋果高收5.89%，是漲幅最大道指成分股，並突破200美元心理關口，貿易敏感股Caterpillar表現最差，急挫3.66%；標指下滑0.10%，收報2813點；納指則反彈0.46%，報7707點。議息聲明公布前，蘋果業績理想，刺激股價創新高，加上其他科技股普遍造好，推高大市；惟中美又出現新的貿易爭拗，美國據報會把下一輪對2000億美元中國貨進口關稅由10%加碼至25%，抵消了蘋果利好的影響。

私企職位大增 債息破3厘

美元靠穩，美滙指數尾段升0.1%，報94.64，美元兌歐羅漲0.26%，報1.1661美元，兌日圓跌0.23%，報111.61日圓。紐約12月期金跌6美元或0.5%，收報每盎斯1227.60美元。聯儲局議息結果公布後，金價在電子交易時段曾回升至1230.20美元。

此外，ADP數據顯示，美國7月私企職位增加21.9萬個，高於市場預期的18.5萬個，而且是2月以來最高。數據公布後，美國10年期債息升穿3厘，是6月以來首次，尾段在3厘水平徘徊。

新債王岡拉克（Jeffrey Gundlach）周二表示，相對於股票與美國長期國債而言，美國短期國債吸引力更大，因為任何關稅措施都會刺激通脹上升，孳息曲線也將變得更加陡峭，儘管這不一定在短期內發生。

另外，供應管理學會（ISM）的美國製造業指數7月報58.1，低於市場預期；美國6月建築開支跌1.1%，分析員原預期升0.3%。

歐股受壓，其中英股受資源股拖累低收1.24%。日股受惠日圓早段疲弱，高收0.9%，其他亞股表現不一。

油價下跌，因美國原油庫存上周增加380萬桶，證明市場供應充裕，紐約期油跌1.6%，收報每桶67.66美元。布蘭特期油回落2.5%，報72.39美元。