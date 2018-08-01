國際財經

墨西哥與加拿大官員表示，美國與墨西哥已經就北美自由貿易協定(NAFTA)現代化談判的關鍵內容，包括汽車零件比重方面接近達成協議。

墨西哥NAFTA談判辦公室主管Guillermo Malpica向記者表示，美國上周對於有關問題開始顯出彈性，包括三國生產零件佔汽車的比重部分，更有望達成協議。

加拿大談判代表Colin Bird則在密歇根出席活動時指出，汽車零件比重的談判取得進展，已開始與工人薪酬掛鈎，有助提升三國工人的薪酬水平。

兩人均對三國達成協議持樂觀看法。