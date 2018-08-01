訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 03:01 國際財經

加墨兩國指NAFTA汽車談判有進展

放大圖片

墨西哥與加拿大官員表示，美國與墨西哥已經就北美自由貿易協定(NAFTA)現代化談判的關鍵內容，包括汽車零件比重方面接近達成協議。

墨西哥NAFTA談判辦公室主管Guillermo Malpica向記者表示，美國上周對於有關問題開始顯出彈性，包括三國生產零件佔汽車的比重部分，更有望達成協議。

加拿大談判代表Colin Bird則在密歇根出席活動時指出，汽車零件比重的談判取得進展，已開始與工人薪酬掛鈎，有助提升三國工人的薪酬水平。

兩人均對三國達成協議持樂觀看法。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。