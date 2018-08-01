國際財經

美國聯邦儲備局議息後，一如市場預期維持利率不變，但暗示最快9月就會加息。議息結果公布後，美股道指維持下跌，並一度略為擴大跌幅至136點。市場仍憂慮中美貿易爭拗升級，始終困擾大市。

截至本港凌晨2時22分，道指報25328點，跌86點或0.34%；對貿易敏感的重型機械股Caterpillar重挫3.55%，暫時是跌幅最大道指成分股；3M都下滑2.37%；油股跟隨油價回吐，埃克森美孚及佛雪龍分別下跌1.45%及1%。

蘋果財報表現勝預期，股價急飆5.2%，是表現最佳道指成分股，限制大市跌勢，並支撐道指早段曾上升73點。

標普500指數最新報2811點，回落5點或0.18%；納指報7691點，挫19點或0.26%。

貿易問題持續對市場造成困擾，有報道指美國計劃宣布對價值2000億美元中國輸美商品徵收關稅，稅率從10%上調至25%；白宮表示，周三稍後將公布有關對中國關稅的最新安排。中國方面亦回應指，如果美方採取進一步升級舉動，中方必然會予以反制，堅決維護其正當合法權益。

不過，強勁的業績及穩健的經濟環境一直給予市場提供支撐。素有「小非農」之稱的美國7月ADP私人機構新增職位21.9萬個，多於市場預期18.5萬個，6月數據則由增長17.7萬個修正為增長18.1萬個，反映美國勞動力市場繼續向充分就業邁進。不過，市場仍關注周五(3日)公布的7月非農就業職位數據，市場預期為增加19萬個，前值為增加21.3萬個。