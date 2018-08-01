國際財經

周二(7月31日)亞洲時段美元/加元一度急升70點至全日最高1.3095，刷新了7月25日以來的4個交易日新高。美元/加元急升，主要由於有消息稱美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)對加拿大外交部長弗里蘭(Chrystia Freeland)表示不滿，決定拒絕讓加拿大參加本周的北美自由貿易協定(NAFTA)高級別談判，直至加拿大方面做出實質性讓步。

事實上，美加貿易關係一直是左右加拿大貨幣政策與加元滙價的一大關鍵。在NAFTA談判中，美國一直主張將汽車製造業轉移回美國，但由於加拿大與墨西哥是美國汽車進口的重要來源國，美國的主張無疑會對兩國的汽車產業構成打擊。早在7月26日加拿大外長弗里蘭就稱加拿大汽車出口對美國構成安全威脅的想法是荒謬且不可接受，美國NAFTA的日落條款提案是不合理的，會傷及汽車行業。而弗里蘭對美國安全威脅的言論顯然是針對萊特希澤，因萊特希澤曾表示加拿大的鋼鐵出口對美國構成安全威脅。

不過，周二晚上公布的加拿大5月國內生產總值(GDP)按月增長0.5%，優於預期的0.3%，5月GDP按年增長2.6%，亦優於市場預期的2.3%。強勁的數據表現令市場預期加拿大央行年內仍有機會再加息一次，而數據公布後加拿大央行12月加息的機會率從68.8%進一步升至69.4%，加元因而走強，加上美國6月核心個人消費物價支出(PCE)指數按年增幅錄得1.9%，遜於預期的2%，美元/加元大幅回落至1.2991，並在紐約交易時段輾轉下挫，刷新全日低點至近一個半月以來最低1.2981，若以日內高點1.3095與日內低點之差計算，全日波幅已超百點。

技術分析方面，美元/加元於7月25日跌穿上升趨勢線後持續下行並於日線圖形成小型下降通道，反彈均受制於50日移動平均線1.3100水平之下，雖然本周連續兩日跌穿1.3000關口後均迅速反彈，目前徘徊於1.3020附近，但假如短期內仍未能有效升穿下降通道頂部阻力1.3050水平，後市仍有繼續會進一步下探1.2950/1.2960(從1.2526至1.3385上升浪的50%調整水平)甚至1.2900附近水平。若今晚美國能源資訊局(EIA)公布的上周原油庫存數據如今早公佈的API原油數據般意外大增，或者美國聯儲局在周四(8月2日)凌晨2時公布的議息聲明偏向鷹派，則需小心美元/加元將大幅反彈，再度挑戰50天移動平均線1.3100阻力水平。

策略方面，我們根據7月11日策略於1.3270建立的美元沽盤已提早於1.3165平倉，獲利105點。短期內待美元/加元反彈至1.3100-1.3110區域沽出美元，下望1.2960，升穿1.3150止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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