國際財經

新經濟股Netflix及Facebook大跌引爆納指早前小股災，大摩隨即踩多腳，料美股將現2月以來最大調整浪，加上中美貿易爭拗又升温，投資者趁港股今早反彈即四散，最終港股連十天及廿天線齊告跌穿，全日收挫242點。

本欄視為股市風險指標的比特幣，上周五未能企穩8000美元後，今午一度質穿7500美元，預警投資者正搵窿捐進入risk off模式，而恒指跌穿十天及廿天線後，睇怕又要考驗兩萬八關支持。

Netflix及Facebook季績曳，但貴為FAANG五虎之一的蘋果，業績都算有交代，上季賺超過115億美元，按年升32%，每股盈利2.34美元，較市場預期佳，營業額升17%至533億美元，當中美國增長兩成達245.4億美元，大中華區收入達95.5億美元，按年升19%。

上季iPhone銷量只有4130萬部，雖略差市場預期，但平均售價就交足功課，上季達724美元，比市場估計的694美元高4.32%，毛利率近持平達38.3%。蘋果更預期，第4財季收入介乎600億至620億美元，高過預期的593.7億美元，毛利率為38%至38.5%。

跟蘋果揾食的本地藍籌瑞聲(02018)，自美國樓氏電子(Knowles)退出後，就與歌爾聲學(002241.SZ)瓜分蘋果聲學零件市場，帶挈兩間公司毛利率維持逾四成及約三成。供應鏈管理出身的蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)，為減少過份集中風險，去年引入立訊精密(002475.SZ)，加上iPhone X唔賣得，有傳庫克搵不同供貨商壓價，最終令整個情況出現微妙變化。

從瑞聲業績發現，瑞聲毛利率從2017年第三季的41.3%，降至今年首季只得38%，純利增長亦由2017年第三季的24%，大幅放慢至2018年首季的6%。所以蘋果季績靚，唔代表瑞聲業績都一定得。

蘋果聲學零件市場三分天下，中金就昨日出報告分析，歌爾、瑞聲與立訊三家去年市佔率(按收入計)分別為43%、49%及8%，若瑞聲今年如傳聞退出價格低的蘋果LCD機款，預計2018年歌爾、瑞聲、立訊市佔率分別為42%、47%和11%。明年隨著LCD機型增量，瑞聲市佔率或再縮，估計市佔率只得43%，歌爾及立訊市佔率則升至43%和14%。

或靠3D感應走出困局

瑞聲如可走出增長放慢困局？筆者估計光學業務應可打救瑞聲，尤其如能進入蘋果3D感應供應錬，配合蘋果計劃將新一代iPhone降價谷銷量，同時Android系手機大量加入3D感應應用，瑞聲便可重返增長之路。

講番蘋果，現價折合14.8倍預測市盈率，估值不貴，1000億美元回購計劃若在兩年內完成，年均股本更可縮6%，上破萬億美元市值只是時間問題。

編按: 作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文。

[email protected]