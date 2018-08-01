國際財經

有報道指美國計劃提高向2000億美元中國貨加徵關稅的稅率，加上聯儲局將於明日凌晨公布的議息結果，會後聲明會否談及息口走勢值得關注，投資偏審慎，歐洲股市中段下跌。

截至本港時間傍晚6時28分，英國富時100指數報7664點，跌84點或1.09%；德國DAX指數報12759點，跌45點或0.36%；法國CAC 40指數報5508點，跌2點或0.05%；意大利富時MIB指數報22054點，跌161點或0.72%。道指期貨暫報25363點，跌32點。

數據方面，歐羅區7月製造業採購經理指數(PMI)終值為55.1，與初值及預期相同，6月終值為54.9。法國7月製造業PMI終值為53.3，高於初值及預期的53.1，6月終值為52.5。德國方面，7月製造業PMI終值為56.9，低於初值及預期的57.3，6月終值為55.9。

另外，英國7月製造業PMI由6月的54.3跌至54，為2016年底以來第二低紀錄，亦低於預期的54.2，令人質疑英倫銀行明日料將加息的必要性。意大利7月製造業PMI由6月的53.3跌至51.5，低於預期的53，為2016年10月以來最低。

美國稍後亦公布7月Markit製造業PMI終值，料持平於55.5；而ISM製造業指數估計亦由60.2降至59.3。

油價持續回落，紐約原油期貨現時每桶報68.08美元，跌0.68美元或0.99%；倫敦布蘭特期油報73.48美元，跌0.73美元或0.98%。