國際財經

中美據報有意重啟貿易談判，但其後傳出美國計劃提高向2000億美元中國貨加徵關稅的稅率；另外，市場亦關注美國聯儲局議息結果及會後聲明內容，以及電動車生產商Tesla等企業季績，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時56分，英國富時100指數報7690點，跌58點或0.76%；德國DAX指數報12780點，跌25點或0.2%；法國CAC 40指數報5514點，升2點或0.05%；意大利富時MIB指數報22183點，跌31點或0.14%。

道指期貨暫報25387點，跌8點。

外電引述消息人士稱，中國國務院副總理劉鶴和美國財長努欽各自的代表，正在私下商討重啟貿易談判的可能性，希望能夠避免爆發全面貿易戰，雙方同意需要保持對話。不過，其後傳出美國總統特朗普政府將提議對2000億美元中國進口商品加徵關稅的稅率，由原來計劃的10%提高至25%。此外，兩國貿易商議進展亦有限，雙方認為彼此提出的初步建議，並不具備作為進一步磋商的穩定基礎。

另外，美國聯儲局將於本港時間周四凌晨2時公布議息結果，市場預期不會加息，焦點放在對日後息口走勢有沒有暗示，再者聯儲局的會後聲明內容可能對貿易戰問題有評價，具有參考作用。

企業業績方面，法國巴黎銀行次季盈利按年下跌0.13%，但仍較市場預期的為高。全球最大鋼鐵生產商安賽樂米塔爾(ArcelorMittal)第二季純利增41.07%，次季稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)增45.5%，優於預期。

福士汽車(Volkswagen)次季經營溢利按年增22.73%，優於市場預期；全球礦業巨頭力拓(Rio Tinto)上半年基本盈利升12.05%，較預期低，但增加派息，並公布額外10億美元的回購計劃。

市場對於伊朗原油供應的憂慮降溫，加上美國石油協會(API)統計得出上周原油庫存意外增加，油價持續疲軟，紐約原油期貨昨日挫近2%後，現時每桶報68.25美元，跌0.51美元或0.74%；倫敦布蘭特期油亦延續上日1%的跌勢，現報73.86美元，跌0.35美元或0.47%。

法國、德國及歐羅區今日稍後將7月製造業採購經理指數(PMI)終值，市場預期分別，均持平於53.1、57.3及55.1；英國7月製造業PMI料由54.4降至54.2。另外，美國稍後亦公布7月Markit製造業PMI終值，料持平於55.5；而ISM製造業指數估計亦由60.2降至59.3。能源資訊局(EIA)將公布官方數據，料原油庫存下降300萬桶，汽油庫存減少200萬桶，蒸餾油庫存則增加50萬桶。