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蘋果季績每股賺2.34美元 勝預期

蘋果第3財季每股盈利按年增40%，賺2.34美元，勝市場預期的2.18美元。期內收入按年增長17%。不過，iPhone銷量只有4130萬部，較預期少。

中美貿易談判據報未有明顯進展

國務院副總理劉鶴和美國財長努欽各自的代表，據報正私下商討重啟貿易談判的可能性，但有關磋商的進展很有限。

中美擬重啟貿談 道指高收108點

中美據報有意重啟貿易談判，刺激道指一度升184點，收市仍漲108點。貿易敏感股波音和Caterpillar造好；標指進賬0.49%；納指反彈0.55%，Facebook抽高0.89%，蘋果業績前升0.2%。

政治局會議：堅定去槓桿 堅決遏制房價上漲

中共中央總書記習近平主持政治局會議，要求堅定做好去槓桿工作，把握好力度和節奏，下決心解決好房地產市場問題。

外圍焦點簡訊

￭ 美國6月核心個人消費開支（PCE）物價指數按月升0.1%，符預期，按年升1.9%

￭ Case-Shiller的20大城市樓價指數5月按年放緩至增6.5%，勝估計

￭ 7月芝加哥PMI升至65.5，為6個月新高。7月會議局消費信心指數報127.4，勝預期

￭ 日本央行議息後並無一如預期「收水」，日圓兌美元滙價美市尾段回落至111.81，ICE美滙指數升0.2%至94.471

￭ 伊朗拒絕美國提出的兩國峰會，稱不會因為受制裁而放棄出口原油

￭ 紐約12月期金升2.1美元或0.2%，收報每盎斯1233.60美元

￭ 調查顯示OPEC 7月原油產量升，加上美國對伊朗態度呈軟化，布蘭特期油收市跌1%，紐約期油挫近2%

￭ 輝瑞(Pfizer)第二季盈利按年升26%，下調全年收入預測，但上調每股盈利預測

￭ 寶潔(P&G)第四季盈利按年跌14.63%

￭ 歐股企穩，以英國表現較佳，高收0.62%

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.8053元，較周一紐約尾市漲227點子

￭ 深圳推樓市新政，停止企事業單位購買商品房

利福國際料中期少賺48%

利福國際(01212)公布，預期中期盈利按年減少48%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28797點，升367點，較昨日恒指收市高水214點

￭ ADR港股比例指數收報28805點，較恒指香港收市高221點

￭ 旅發局：上半年訪港旅客超過3060萬人次，按年升10.1%

￭ 歌禮(01672)周三掛牌前夕暗盤曾高見15.6元，較招股價高11.43%，收報14.28元

￭ 消息：鐵塔(00788)周二中午截止認購，錄得輕微超購

￭ 澳博(00880)中期盈利按年增56.86%

￭ 時代中國(01233)中期盈利按年增1.38倍

￭ 香港金融(00007)半年盈利按年增29倍，不派中期息

￭ 航天萬源(01185)預期中期虧損按年大增

￭ 圓通速遞(06123)預期中期收益及純利按年大增

￭ 中國再保險(01508)預期中期盈利按年減少約22%

￭ 神威藥業(02877)預期中期溢利按年增約40%

￭ 華能國電(00902)中期盈利按年增6.1倍，不派中期息；集團旗下山東公司以18億元人民幣收購多項資產