美國最大獨立石油集團之一阿納達科石油(Anadarko Petroleum)公布，第二季純利為2900萬美元，折合每股5美仙；去年同期，集團錄得虧損4.15億美元，折合每股76美仙。
經調整一次性項目後，集團上季獲利2.78億美元，折合每股54美仙，去年同期虧損4.23億美元，折合每股77美仙；上季收入由去年同期的27.2億美元，升至32.9億美元。FactSet綜合市場預期，每股經調整盈利為57美仙，收入為30.7億美元。
消息公布後，阿納達科市後股價跌1.6%，周二收市跌0.8%。
今日 05:53 國際財經
美國最大獨立石油集團之一阿納達科石油(Anadarko Petroleum)公布，第二季純利為2900萬美元，折合每股5美仙；去年同期，集團錄得虧損4.15億美元，折合每股76美仙。
經調整一次性項目後，集團上季獲利2.78億美元，折合每股54美仙，去年同期虧損4.23億美元，折合每股77美仙；上季收入由去年同期的27.2億美元，升至32.9億美元。FactSet綜合市場預期，每股經調整盈利為57美仙，收入為30.7億美元。
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