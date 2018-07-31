國際財經

蘋果公布的第三財季業績優於預期，主要是受高端iPhone銷情佳推動。蘋果財務總監(CFO) Luca Maestri接受路透訪問時披露，上季每部iPhone平均售價為724美元，優於市場預期的694美元，主要是因為較高價型號銷售佳所推動。

蘋果推出的iPhone X，售價由999美元起。Maestri指出，iPhone X是上季最暢銷型號。該公司上季售出的iPhone數量為4130萬部，低於預期。

蘋果預料，第四財季收入介乎600至620億美元，優於市場預期的596億美元。該公司將於9月推出新型號iPhone，部分新型號銷售收入可望入賬。

另外，蘋果上季的服務收益為95億美元，同樣優於市場預期的91億美元；收入包括與三星訴訟和解涉及的2.36億美元。此外，Maestri披露，保養服務Apple Care上季收益按年升27%，同樣推動上述服務收益增長。

至於中美貿易爭議，暫時對蘋果影響有限，市場預期暫時最受衝擊的是Apple Watch。Maestri表示，包括Apple Watch與AirPods在內的配帶式產品，過去10季總收入為100億美元以上，上季增幅也有60%。

分析員認為蘋果財務報告最令人關注的是邊際利潤率情況，因為擔心產品成本影響利潤率。該公司預期，本季的邊際利潤率介乎38%至38.5%，市場預期為38.3%。

另一項受分析員關注的是蘋果的營運開支。該公司預期，本季營運開支介乎79.5億至80.5億美元，市場預期為78億美元。