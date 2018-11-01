即巿股評 港股直擊 國際財經

美國周一科技股沽售潮未息，FAANG全線受壓，Twitter再插水8%，拖累納指下滑1.39%，與標指同告連跌3個交易日；道指則先升後回，收市微挫0.57%，建築設備生產商Caterpillar第二季多賺逾倍，並調高全年盈利預測，仍倒跌1.97%。

反映10間科技股及新經濟概念非必需消費品股(包括蘋果、Facebook、Tesla、Google母公司Alphabet、亞馬遜、Netflix、Twitter、晶片商NVIDIA、百度和阿里巴巴)表現的「FANG+指數」自6月創新高3062.88後至周一收報2734.09，累瀉10.7%，顯示重磅科網股已經進入調整市。

同受關注的還有納斯特100指數。今年該指數50天線曾三度不保：首次發生在1月26日見頂後急墜，終在2月7日收低於50天線，至2月9日企穩，兩天共挫6.45%。更大衝擊的一次出現於3月22日，納指100收市跌穿50天線後，需時7個交易日才覓得支持，合計回落7.35%。第三次失守則是4月20日，直到4月25日見底，跌幅僅4.62%。

納指100目前愈來愈貼近50天線，如果弱勢維持，這將是今年內第四度跌破該線，根據上述3次情況，該訊號一旦出現，其後數日納指100均顯著調整。

然而，考慮到今年納指100三度跌穿50天線後皆能重拾升勢；投資者若相信科技股強勢未完，仍會再闖高峰，可留意納指100失守50天線後表現，判斷入市撈底時機。

科技股上升動力減弱雖獲確認，但未必會拖冧大市，因為昨天本欄已指出，能源、金融、工業和原材料等板塊反彈勢頭正冒起，若資金由科技股轉移到其他板塊形成趨勢，將有助標指及道指喘定，美股後市毋須過分悲觀。

崩盤徵兆密切留意

附【圖】所見，標普500指數內純價值股指數(主要由金融和非必需消費品股構成，覆蓋傳統經濟股份)與純增長股指數(主要是科技及醫療保健股，着重新經濟產業)的比率，在2016年11月特朗普當選總統後一直滑落，代表增長股過去逾一年半跑贏價值股，但近期比率從低位急速反彈，反映流入價值股資金較多，若增長股和價值股的輪動繼續，有機會成為推升股市新動力。

換言之，如果納指100失守50天線後短時間內能夠收復失地，又或是美股其他板塊持續「吸資」，都預示運行10年多的美股「老牛」未死。

當然，市場上也有對前景較淡的看法。美銀美林最新一份報告就提醒股民留意大市崩盤來臨的徵兆，包括：企業斥巨額回購股權等利好消息仍不足以激勵標指創新高；中國放寬信貸亦未能推升內地股市；美企盈利大幅增長卻沒有推動資本開支上升；美國孳息率曲線愈趨平坦；油價波動加劇等。投資者如相信以上「徵兆」會變為事實，最簡單的策略便應減持倉位，收緊風險管理。

信報投資研究部

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