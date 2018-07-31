國際財經

科技股反彈，帶動美股早段上揚，道指漲近百點。

截至本港時間晚上約9時42分，道指報25411點，升104點或0.41%；標普500指數報2815點，升13點或0.47%；納指報7681點，升51點或0.68%。

數據方面，美國6月個人消費支出(PCE)物價指數按月上升0.1%，符合預期；個人支出按月增加0.4%，個人所得按月增加0.4%，兩者均符合預期。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報69.23美元，跌0.9美元或1.28%；倫敦布蘭特期油報74.54美元，跌0.43美元或0.57%。