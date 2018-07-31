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今日 19:40 國際財經

寶潔第四季盈利跌15%

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寶潔(P&G)公布，截至6月底止，第四季股東應佔盈利18.91億元(美元‧下同)，按年下跌14.63%，每股盈利72仙，派息71.72仙。

期內，淨銷售額165.03億元，按年上升2.64%，符合預期。扣除重組開支及償還債務成本後，核心每股盈利94仙。

截至6月底止年度，股東應佔盈利97.5億元，按年下跌36.38%，每股盈利3.67元，核心每股盈利4.22元。

該公司估計，2019年度自然銷售增長介乎2%至3%，整體銷售料持平至增長1%，核心每股盈利為4.45元。

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