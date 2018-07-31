國際財經

上周五(7月27日)美國商務部公布的數據顯示美國第二季度國內生產總值(GDP)年化季率增長錄得4.1%，略低於市場預期增長4.2%，但仍創下近4年新高，美國7月密歇根大學消費者信心指數終值上升至97.9，好於預期97.1。儘管美國第二季經濟增速創下2014年第三季以來最佳，亦是自2008年金融危機以來第三高的水平，但鑒於美國總統特朗普(Donald Trump)此前多次強調GDP增速將大幅提升，令市場提前消化該預期，數據公佈後美匯指數反自高位94.90回落至94.65，倫敦金則企穩1220美元並進一步攀升至日內高位1227.2美元。

不過，金價的反彈動力較弱，短暫上升後再度受阻回落，本周一(7月30日)最高升至1225美元後掉頭回落，今天(7月31日)倫敦金反彈至1223.2美元後亦掉頭回落，明顯仍受制於日線圖的下降通道之內波動，但值得注意的是，倫敦金自7月19日創下1年新低1211.3美元後已連續7個交易日收於1220美元上方，這顯示金價於1216至1220美元區域存在較強支持。

另一方面，從美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據來看，期金空頭持倉已經超過多頭持倉長達4周，而且期金空頭持倉創下記錄水平，淨空頭水平也接近記錄水平。鑒於歷史數據顯示黃金進入淨空頭狀態後兩至三周後有機會引起較大反彈，加之美國聯儲局年內加息4次的預期已被市場逐漸消化，市場預計黃金目前或將在1200美元至1211美元附近觸底並構建底部。

此外，美國與伊朗間的地緣政治局勢亦耐人尋味，周二(7月31日)特朗普稱願意在不帶任何先決條件的情況下會見伊朗領導人，討論如何改善美伊關係。不過，自今年5月特朗普宣佈美國退出伊核協議並於8月6日重啟對伊朗的金融制裁，美伊雙方摩擦不斷，而在距離美國的金融制裁生效僅剩一周之際，伊朗民眾更加速在黑市搶購美元，令該國貨幣的黑市滙率屢創新低，而伊朗方面此前亦強硬宣布重啟一座已經關閉9年的核電站，並稱「讓美國屈服」，若美伊雙方在制裁生效前無法達成意見統一，兩國的地緣政治風險料將為倫敦金提供上行動力。

本周日本、美國、英國三國央行均會舉行議息會議，其中美國和英國央行的議息決定或聲明或會對金價帶來較大影響，因為市場預計英倫銀行將會在本周加息，若然英鎊因為加息而進一步反彈，美滙指數將會受壓並有利於金價回升，而市場雖然預計聯儲局將會維持利率不變，但美國總統特朗普此前抱怨聯儲局的加息行動令減稅政策效果大打折扣，若聯儲局的貨幣政策聲明因而偏向鴿派，或可為金價大幅反彈提供有力藉口。假如聯儲局仍發表鷹派聲明或者周五(8月3日)公布的美國7月季調後非農新增就業職位表現十分強勁，金價將可跌穿1215美元支持區域並再度下探1210美元甚至1200美元關口。金價只有升穿下降通道頂部阻力1227至1230美元才有望擺脫下行壓力。

策略方面，短期內若倫敦金跌穿1216美元，我們將沽出倫敦金，下望1205美元，升穿1221美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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