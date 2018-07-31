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今日 18:24 國際財經

歐股中段個別走 續觀望美企季績

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歐羅區次季國內生產總值(GDP)增幅遜預期，加上市場關注聯儲局今日起一連兩日的議息會議，以及多家美國科技巨擘公布季績，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時24分，英國富時100指數報7717點，升16點或0.21%；德國DAX指數報12786點，跌12點或0.09%；法國CAC 40指數報5492點，升1點或0.02%；意大利富時MIB指數報22137點，升196點或0.9%。道指期貨暫報25297點，升12點。

數據方面，歐羅區第二季GDP初值按年增長2.1%，低於預期增長2.2%，為兩年來最弱；6月失業率為8.3%，符合預期。歐羅區7月消費物價調和指數(HICP)初值按年上漲2.1%，高於預期上升2%。

法國方面，7月HICP初值按年上升2.6%，高於預期上升2.4%，為2012年3月以來最高。德國6月實質零售銷售按月增加1.2%，高於預期增長1%。

另外，美國稍後將公布6月個人消費支出(PCE)與收入，市場料按月均上升0.4%，前值分別升0.2%及0.4%。

油價走軟，紐約原油期貨現時每桶報69.79美元，跌0.34美元或0.48%；倫敦布蘭特期油報74.76美元，跌0.21美元或0.28%。

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