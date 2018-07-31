國際財經

歐洲股市早段靠穩，因企業財報及經濟數據表現亮麗，惟市場關注美國聯儲局今日起一連兩日的議息會議，同時觀望科技巨擘蘋果及寶潔(P&G)等業績，抑制大市升幅。

截至本港時間下午3時55分，英國富時100指數報7704點，升3點或0.05%；德國DAX指數報12803點，升5點或0.04%；法國CAC 40指數報5485點，跌5點或0.1%；意大利富時MIB指數報22036點，升95點或0.43%。

道指期貨暫報25307點，升22點。

企業財報方面，英國石油(BP)第二季基本重置成本利潤按年增長3.13倍至28.22億美元，高於預期的26.6億美元。瑞士信貸(Credit Suisse)第二季盈利6.47億元瑞郎，按年增長1.14倍；淨收入55.95億元瑞郎，按年上升7.49%，高於預期53.5億元瑞郎。

法國7月消費物價調和指數(HICP)初值按年上升2.6%，高於預期上升2.4%，為2012年3月以來最高。

另外，蘋果公司將於美國收市後公布季度業績。雖然傳統上4月至6月通常是一年中表現最平平無奇的一季，但投資者關心其前景展望，以及有關新一代iPhone價格或發布時間的任何線索。

油價回吐，石油出口國組織(OPEC)7月原油產量觸及今年新高，引發了供應過剩擔憂。紐約原油期貨扭轉上日漲逾2%的強勢，現時每桶報69.8美元，跌0.33美元或0.47%；倫敦布蘭特期油報74.69美元，跌0.28美元或0.37%。

德國今日稍後將公布7月失業率及失業人數變動，市場預期分別為5.2%及跌1萬人，前值分別為5.2%及跌1.5萬人。至於歐羅區次季GDP初值料按年及按季分別升2.2%及0.4%，前值分別升2.5%及0.4%。此外，美國6月個人消費支出(PCE)與收入料按月均升0.4%，前值分別升0.2%及0.4%。